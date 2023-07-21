فيورنتينا يرد على العروض المقدمة لـ أمرابط

رد نادي فيورنتينا الإيطالي على الأنباء التي تشير لوجود عرض من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط في سوق الانتقالات الصيفية.



وأرتبط أسم أمرابط في الاسابيع الماضية بالرحيل عن الفيولا، بعدما أبدت أندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة اهتمامهما بضمه.



تحدث باروني الرئيس التنفيذي لفيورنتينا، عن حقيقة العروض المقدمة من مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن النادي لم يتلقى أي عروض لـ سفيان أمرابط ، وأخبرته بالتركيز معنا.



بينما أشارت التقارير، أن مانشستر يونايتد يركز في الوقت الحالي على ضم الدنماركي راسموس هويلوند (نجم أتالانتا)، وسيتم مناقشة احتمالية التعاقد مع أمرابط لاحقا.



وتألق أمرابط في كأس العالم الأخير الذي أقيم في قطر ، وساهم في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والأفريقية.



ويرغب فيورنتينا في الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، من أجل السماح برحيل نجمه المغربي.

