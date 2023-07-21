كيف ساهمت الهجرة النبوية في نشر قيم الدين الإسلامي (ِشاهد)

كشف الشيخ، محمد عيد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، أسباب الهجرة النبوية، والتحديات التي واجهت النبي خلال رحلته من مكة إلى المدينة.

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بداية التاريخ الإسلامي هي هجرة النبي

وقال “كيلاني” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، إن بداية التاريخ الإسلامي هي هجرة النبي من مكة إلى المدينة، والتي أسس فيها النبي قيم وتعاليم الإسلام.

ونوه أن الهجرة النبوية مهدت لتأسيس دولة قوية قامت على العدل والمساواة، كما أنها ساعدت على نشأة الدولة الإسلامية في كافة بقاع الأرض.

عدد المسلمين الآن تجاوز أكثر من 2 مليار

وأوضح أن عدد المسلمين الآن تجاوز أكثر من 2 مليار في مختلف بقاع الأرض، مؤكدًا أن الهجرة تعد أهم الأحداث التاريخية، والتي كانت بداية النواة لتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الدين الإسلامي في العالم.

وتايع: “عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة قام بمجموعة من الأعمال بينها بناء مسجد في المدينة، المؤاخاة بين المسلمين والأنصار، عقد وثقية الأخوة والمساواة”.