عمرو دياب غنى لبحتري المغرب .. فمن هو ابن زيدون الأندلسي ؟

احتل المطرب عمرو دياب الأيام الماضية محرك البحث جوجل بـ وأغنية والله أبدا، وغنى الهضبة لـ أول مرة أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، من هنا بدأوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسألوا من هو ابن زيدون الأندلسي؟

ابن زيدون ال أندلسي هو ؟

اسمه بالكامل أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي، ولد عام 394 هجريًا (1003م)، ويعد واحدًا من أبرز شعراء الأندلس، إذ كتب كثيرًا في الغزل العفيف وفي الرثاء والفخر.

النشأة

ابن زيدون من أصول عربية حيث ينتمي إلي قبيلة بني مخزوم، والتي كان لها مكانة عظيمة و شأن كبير في الجاهلية والإسلام، وكانت عائلتاه من جهة أبيه ومن جهة أمه تعتبران من أبرز عائلات الأندلس، فوالده كان شيخًا فقيها وقاضيا.

بعد وفاة والده عاش ابن زيدون في كنف والدته وجده لأمه، والتي دللته كثيرًا، فنشأ معجبا بنفسه، والحياة المرفهة التي عاشها كانت سبباً في انصرافه إلى اللهو والمتعة، لكن في نفس الوقت كان مقبلاً على العلم، فكان يرتاد دور الكتب والجوامع، ويتردد على جامعة قرطبة الكبيرة ليحضر الدروس التي كانت تلقى فيها.

كما تتلمذ ابن زيدون على أيدي الكثير من العلماء مثل أبي بكر مسلم بن أحمد وهو ابن أفلح النحوي، الذي كان عالماً في اللغة والأدب ورواية الشعر.

صورة ارشيفية

عاش ابن زيدون بمدينة قرطبة التي نشأ فيها وتأثر بها من حيث طبيعتها الخلابة، حيث اهتم بوصف الطبيعة في أشعاره.

امتاز ابن زيدون بشعر القصائد الطويلة، حتي أُطلق عليه لقب بحتري المغرب، تشبيها له بالشاعر البحتري، وذلك لتميز شعره بالسهولة والعذوبة.

تعرض ابن زيدون لبعض الأزمات في حياته الشخصية ، حيث دخل السجن، فبعد انحلال الدولة الأموية، بدأ ظهور بعض الدويلات مثل قرطبة والتي تولى إمارتها أبو الحزم ابن جهور، وأصبح ابن زيدون من وزرائه المقربين، لكن الوشاة أوقعوا بينهما فذهب الود، وأدخله ابن جهور السجن، لكن ابن زيدون استطاع الفرار من السجن بعد أن مكث فيه سنة ونصف.

صورة ارشيفية

وأغنية والله أبدا لعمرو دياب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس، وظهر الهضبة على بوستر الأغنية بشنب رفيع أثار الجدل على السوشيال ميديا.