المغازي يكشف أهمية تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن دول حوض البحر المتوسط لا سيما إيطاليا وفرنسا، تعلم الدور الاستراتيجي المهم لمصر باعتبارها دولة محورية وكبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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العلاقات المصرية الإيطالية كبيرة جدا

وأضاف “المغازي” خلال استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية كبيرة جدا، وهناك شراكات بين الدولتين في جميع المجالات، مضيفا أن شركة إيني الإيطالية ساهمت في تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية من خلال نجاحاتها في اكتشافات حقول وآبار الغاز والبترول لا سيما حقل ظهر.

وأشار إلى أن جورجا ملوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية وتطويرها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإيطالية في الطريق الصحيح، والشراكة بين الدولتين على المستوى السياسي في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، تساهم في توافق الرؤى حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.