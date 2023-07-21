وفاة شخص إثر سقوطه من علو بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل بقرية المنيا المكرم دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستتشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "حسين ف ا" مقيم المنيا المكرم دائرة المركز "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل بقرية المنيا المكرم دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستتشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وتحرير محضر بالواقعة.