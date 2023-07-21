الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عرض برتغالي لـ محمد حمدي

محمد حمدي لاعب إنبي
محمد حمدي لاعب إنبي

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن محمد حمدي وأحمد نادر حواش، قاموا بالتوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق، لكنهم تراجعوا وقرروا البقاء مع النادي وقاموا بتوقيع عقود جديدة.
 

أضاف مدير الكرة بنادي إنبي، أنه بالفعل هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي، لكن لا نفكر في بيعهم داخل مصر.

وتابع أن محمد حمدي لديه عرضًا في البرتغال سيتم الاعلان عنه خلال المرحلة المقبلة، بغض النظر عن العروض المالية من أي نادٍ داخل مصر، نريد الاستفادة منهم في المستقبل.
 

وواصل أن حمدي لاعب لديه طموح كبير في الاحتراف الخارجي، لدينا رؤية خاصة بشأن اللاعبين الشباب، وقمنا بإخراج العديد من المواهب في السنوات الماضية.
 

وتابع، حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد أوفا ؟ أكثر من لاعب لديه اهتمام من أندية آخرى منهم أوفا وكالوشا، لكن مجرد أحاديث فقط لم ترتقي للجانب الرسمي.

 

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