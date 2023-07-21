الجمعة 21 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

دفن جثمان ربة منزل توفيت على يد شقيقتها

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

صرحت جهات التحقيق بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل سبعينية لقيت مصرعها علي يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشببة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 70 عاما جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 60 عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.

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