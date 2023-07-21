الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: تراجع الأحمر عن ضم بوبو طبيعي

بوبو
بوبو

قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد رضا بوبو سيكون أمرًا طبيعيًا، في ظل وفرة اللاعبين بخط الوسط خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إعجابه بمستوى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، والمرشح للانتقال إلى القلعة الحمراء.
 

أضاف عبد الجليل في تصريحاته أنه في حال ضم رضا سليم، سيكون على حساب قندوسي ولن يكون هناك فرص كبيرة لـ طاهر محمد طاهر، ومارسيل كولر لديه فكر محدد وواقعي، لأنه يبني لمواجهات دوري السوبر الإفريقي ودوري الأبطال، ويسعى لجلب مزيد من الأوراق الهجومية بعيدا عن بطولة الدوري المصري.
 

وتابع: مع تواجد إمام عاشور ووجود حسين الشحات وتاو، والتعاقد مع سوزا ورضا سليم سيكون هناك شراسة هجومية للأهلي.
 

وواصل أن صلاح محسن من الصعب أن يتواجد في النادي الأهلي، وأشك في قيده في الموسم الجديد، هو سبق ولعب مع الفريق مثل شادي حسين وحسام حسن وغيرهم.
 

وأختتم تصريحاته أن المصري قادر على الفوز بكأس الرابطة، والفريق في الفترة الأخيرة يسير بشكل جيد تحت قيادة ميمي عبدالرازق، ولا أعرف من سيقود سيراميكا كليوباترا حتى الآن، ولكن الفريق البورسعيدي فنيا أفضل.

 

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