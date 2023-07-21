صبحي: اعلان الرئيس السيسي عام 2023 للشباب العربي فتح آفاق جديدة للعمل الشبابي

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل اعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنيات سيادته لتلك بكل التوفيق فى تعظيم اسهامات الشباب العربي وتحقيق ما يصبو إليه نشء وشباب وطننا العربي من طموحات واحتياجات".

جاء ذلك في مستهل كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في حفل اعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بحضور السيد / نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والذي انطلق مساء اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مضيفاً:" أود أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة بتواجدي معكم اليوم في مناسبة انتقال عاصمة الشباب العربي وتسليم الراية بين الأشقاء ، تلك المناسبة التي أضحت تقليداً عربياً فريداً أرسى قواعده وشكل معالمه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من خلال انتقال عاصمة للشباب العربي من دولة إلى أخري لتصبح تلك المناسبة أحد أهم الشواهد على الترابط والعمل العربي المشترك ، فشكراً لكل عاصمة عربية استضافت تلك المناسبة، منذ ان استضافت نسختها الأولى مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين، وبعدها إلى مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، ثم مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت، ثم القاهرة بجمهورية مصر العربية ، ثم تونس الشقيقة ثم مدينة بغداد بجمهورية العراق".

وتابع: "اليوم تنتقل الراية إلى عاصمة الفن والثقافة والأدب إلى بيروت عاصمة لبنان الشقيقة، إلا أنه وقبل كل شيء ، فقد أوجبت الجهود التي بذلها الأشقاء في العراق خلال العام المنقضى، والتي تشرفنا خلاله باختيار بلاد الرافدين عاصمة الشباب العربي الشباب، أوجبت علينا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير وخالص العرفان والامتنان لأشقائنا فى العراق لحجم الجهود والإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، والتي تضاف إلى السجل العربي المضيء والحافل بالإنجازات والجهود العربية المشتركة، والتي تهدف جميعها وعلى مدار السنوات لتحقيق ما يصبو اليه شبابنا العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن خلال التوجيهات والرؤي المستنيرة للقيادات السياسية العربية".



أضاف صبحي: "وأود أن أعرب عن خالص تمنياتنا لوطننا وأشقائنا في لبنان بأن يمن الله علينا بعوداً حميداً لتلك البقعة الغالية من أمتنا العربية، وأن نتغلب على تلك التحديات ونري لبناناً رائداً في مختلف مناح الإبداع والفن والثقافة ومستقراً في جميع المجالات، وآمناً من كل الشرور ورافداً حضارياً عربياً ودولياً، مستقوياً ومستعيناً في سعيه نحو ذلك بعون الله، وبجهود أبنائه وأشقائه في جميع الدول العربية".

أشار وزير الشباب إلى أن اختيار بيروت عاصمة للشباب العربي ما هو إلا ثقة من جميع البلدان العربية في أن بيروت ستمثل إضافة حقيقية وعلامة مضيئة على طريق العمل العربي المشترك، وتقديم الأداء المتميز من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ لكافة أنشطة ومشروعات وفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي، لافتاً إلي أن المشروعات والأنشطة والفعاليات العربية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في كل عاصمة للشاب العربي حققت أثراً ملموساً ونجاحاً وتأثيراً عميقاً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه.

وقال الدكتور أشرف صبحي:" لا أجد شاهداً أدل على هذا الاهتمام وتلك الرعاية من المبادرة الرئاسية المصرية لاختيار عام 2023 عام للشباب العربي، والذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال لقائه مع السادة وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الماضية للمجلس، إن هذا الاهتمام وتلك الرعاية تنبع من إيمان قياداتنا السياسية على أهمية العمل العربي المشترك باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المشتركة، التي تواجه الأمة العربية والتي تفرضها الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وإدراكاً بأن الشباب هم أكثر الفئات إداركاً لحجم تلك التحديات كونهم الأكثر تأثيراً وتأثراً بها" .

ونوه وزير الشباب إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية وضعت أجندة تضمنت 44 برنامجاً مقدمين من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال هذا العام، ويتم تنفيذ 18 برنامجاً بمصر بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، ثم برنامج ملتقى الفتاة العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي وملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية وغيرها من البرامج العديدة التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية تضع كل إمكانياتها لخدمة جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشباب العربي في كل ربوع الوطن العربي، مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لنجاح فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"، باعتباره رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ميقاتي: بيروت سعيدة جداً بأعلانها عاصمة الشبا العربي 2023

وخلال كلمته التي القاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قال السيد / نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني:" إن بيروت سعيدة جداً باحتضان اللقاء الذي يجمع 700 شاب من مختلف الدول العربية والمناطق اللبنانية، وهذا اللقاء له معان كثيرة واهمها لم الشمل، وهذا ما نحتاجه على كل الاصعدة".

وحضر حفل الإعلان السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية وحشد من الشخصيات اللبنانية، الوزارية والنيابية والعامة.