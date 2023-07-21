الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا شديد الحرارة نهارًا.. الصغرى 25 درجة والعظمى 41

كورنيش المنيا
كورنيش المنيا

تستمر الموجة شديد الحرارة على  ربوع محافظة المنيا ، إحدى محافظات شمال الصعيد ، والتي بدأت منذ اسبوع ، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة  21 يوليو 2023 ، سجلت المنيا درجة حرارة الصغرى 25 والعظمى 41 درجة .

وكشفت الأرصاد الجوية ، ان يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء ، وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع إستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ونوهت الأرصاد الجوية ، أن الموجة شديدة الحرارة ، والتي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام ، ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي ، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لذلك تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة .

الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية ، خلال فترة النهار خاصة ، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.، وإرتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار ، وإرتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون ، مع عدم ترك أي مواد قابلة للإشتعال داخل السيارات .

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