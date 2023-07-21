طقس المنيا شديد الحرارة نهارًا.. الصغرى 25 درجة والعظمى 41

تستمر الموجة شديد الحرارة على ربوع محافظة المنيا ، إحدى محافظات شمال الصعيد ، والتي بدأت منذ اسبوع ، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 ، سجلت المنيا درجة حرارة الصغرى 25 والعظمى 41 درجة .

وكشفت الأرصاد الجوية ، ان يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء ، وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع إستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ونوهت الأرصاد الجوية ، أن الموجة شديدة الحرارة ، والتي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام ، ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي ، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لذلك تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة .

الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية ، خلال فترة النهار خاصة ، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.، وإرتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار ، وإرتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون ، مع عدم ترك أي مواد قابلة للإشتعال داخل السيارات .