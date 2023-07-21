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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير مناهج: بنك المعرفة سيكون منارة العلم والثقافة في مصر والعالم (فيديو)

بنك المعرفة
بنك المعرفة

قالت الدكتورة إيلاريه عاطف، خبير مناهج وطرق التدريس، إنّ بنك المعرفة سيكون منارة العلم والثقافة لمصر والعالم العربي والعالم أجمع، حيث انطلقت فعالياته في عام 2014، إذ تستهدف الدولة المصرية إطلاق أكبر منصة رقمية في العالم يمكن من خلالها الطالب والباحث وولي الأمر، وعضو هيئة التدريس في الجامعات المصرية القيام بعمليات البحث للاطلاع على الدوريات العلمية والقراءة في موضوعات إثرائية تخص الموضوعات التي يبحثون عنها.

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بنك المعرفة يتضمن مصادر متنوعة 

وأضافت “عاطف” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه مع مرور الوقت بدأ بنك المعرفة يتضمن مصادر متنوعة جدا للمعارف، سواء كانت خاصة بالمناهج التدريسية للمراحل المختلفة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي. 

خدمات بنك المعرفة مجانية

وتابعت خبير مناهج وطرق التدريس: “خدمات بنك المعرفة مجانية، وبالتالي فلم يعد منارة للعمل فقط، ولكن للثقافة أيضا، وبالتالي يجب نشر ثقافة بنك المعرفة في كل أنحاء مصر، حيث يناسب كل أنماط التعلم، ما بين الجوانب النظرية والعملية المختلفة”.

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