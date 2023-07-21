وفاة شابين في حادث انقلاب سيارة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين شابين لقيا مصرعهما إثر انقلاب سيارة بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطى بنطاق محافظة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، كانت قد تلقت بلاغا يوكد وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطى بنطاق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث وفاة شابين جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .