دفن جثمان شاب صدمته سيارة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة نارية أعلى أحد الكباري بمنطقة عين شمس، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لآخر أصيب في نفس الحادث.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين “أحدهما متوفى والآخر مصاب”.

وبالفحص تبين أنه حال استقلالهما دراجة نارية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما ووفاة أحدهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بهروبه خشية قيام الأهالى بالتعدى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.