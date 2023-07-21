علنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى عن إصدار العدد الجديد من المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي، وتأتي في قائمة المجلات والدوريات العلمية الأعلى تصنيفًا في شهر يوليو للمجلس الأعلى للجامعات.



ويأتي ذلك فى إطار نهج الوزارة نحو تقديم كافه أوجه الدعم لمشروعات البحوث القومية سعياً لتطوير الحركة الرياضية.



وتهتم المجلة العلمية بالبحوث التطبيقية في المجال الرياضي والدراسات والتراجم والمقالات العلمية التي تتمتع بالأصالة والحداثة والابتكار، وتقبل البحوث باللغة العربية والانجليزية وجارى العمل لإلحاقها بعدد من قواعد البيانات العالمية.



وتعد المجلة دورية علمية متخصصة في علوم الرياضة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومدرجة على قوائم اللجان العلمية للمجلس، وحاصلة على الترقيم الدولي الموحد، وهي مكشفة في قاعدة بيانات بنك المعرفة المصري، ويعتمد نظام تحكيم المجلة على الأمانة والسرية وإخفاء شخصية المحكمين والباحثين (تحكيم معمى)، والاعتماد على التكنولوجيا المؤمنة في تداول البيانات لضمان النزاهة والشفافية.



ويشترك في هيئة تحرير المجلة علماء خارجيون وأساتذة متخصصون من مؤسسات علمية متميزة من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما تم الاستعانة بالمحكمين المعتمدين من المجلس الأعلى للجامعات في مختلف التخصصات العلمية والبينية، وأعضاء لجان الترقى للأساتذه والأساتذة المساعدين.



وتدعو إدارة المجلة الباحثين بمجتمع البحث العلمى لنشر أبحاثهم بالمجلة والتواصل مع إدارة المجلة للإطلاع على الخطة البحثية التي تستوعب جميع المجالات التطبيقية الحديثة في المجال الرياضى، كما ترحب إدارة المجلة باستقبال مشروعات البحوث القومية والأفكار البحثية من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية لدراسة جدواها العلمية والتطبيقية ووضع إطار علمى لها لتنفيذها والاستفادة من نتائجها لتطوير الحركة الرياضية في شتى مجالاتها.



للنشر والاطلاع على لائحة المجلة يرجى الدخول على بوابة وزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي

(www.emys.gov.eg)

أو الدخول على موقع المجلة العلمية للبحوث التطبيقية في المجال الرياضي مباشرة عبر موقع بنك المعرفة المصري:

https://sjpc.journals.ekb.eg/

أو الصفحة الرسمية للمجلة علي الفيس بوك :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088452284205&mibextid=ZbWKwL

أو الدخول على تطبيق كياني KAYani ( المنصة الوطنية للشباب )