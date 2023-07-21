نقص الدم في مصر.. أزمة تبحث عن حل

"قطرة دم تساوى حياة إنسان.. وكيس دم واحد كفيل بإنقاذ مريض قد يفارق الحياة، هذه العبارات ليست نظرية، لكنها واقع مرير يعانيه الكثير من المرضى وذويهم الذين قد يفقدون حياة عزيز لديهم بسبب عدم وجود كيس دم من فصيلته.

أصبح التبرع بالدم عملة نادرة، نظراً لتراجع أعداد المتبرعين لعدة أسباب، منها غياب ثقافة التبرع بالدم وأهميته للمريض والمتبرع، بالإضافة إلى جائحة كورونا التى أدت إلى تفاقم هذه الأزمة فى العالم كله وليس بمصر فقط.

رحلة البحث عن كيس دم

في رحلة البحث عن كيس الدم‏،‏ يجد المريض نفسه أمام خياران أولهم أن يثقل جيبة بعدة مئات أصبح توافرها درب من المستحيل في ظل أزمات اقتصادية طاحنة، أما البديل فهو اصطحاب ثلاثة أفراد علي الأقل من أقاربة ومعارفه لأقرب مستشفي أو بنك دم ليتبرعوا في مقابل حصولة علي كيس دم واحد مجاناً، حيث يعد الاختيار صعب والحاجة إلى كيس دم تتوقف علية حياة انسان موقف أصعب.

مبادرة "علشان الدم ما يقلش"

وكانت أطلقت وزارة الصحة مبادرة "علشان الدم ما يقلش"، بهدف دعوة جموع المواطنين للتبرع بالدم، والتى شارك فيها العديد من الفنانين بهدف الأبقاء على الحد الآمن من الرصيد فى بنوك الدم المصرية التى تأثرت بشدة في الآونة الأخيرة بسبب الإجراءت الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أثر بالسلب بشدة على أصحاب الأمراض المزمنة.

أسباب نقص أكياس الدم

وتكتسب مشكلة نقص أكياس الدم أبعاداً خاصة، كون الدم لا يمكن تصنيعه، والمصدر الوحيد له هو الحصول عليه من المتبرعين.

وتعاني بنوك الدم في مصر نقصاً حاداً في أعداد المتبرعين، نتيجة لأسباب كثيرة، يأتي من بينها وجود مسافة كبيرة بين بنوك الدم التجميعية وبعضها وبين المستشفيات، تصل إلى مئات الكيلو مترات، وتناقض آراء المسئولين حول وجود المشكلة وأحيانا عدم الاعتراف بوجودها، بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات الروتينية التي تعوق عملية التبرع بالدم وغياب التنظيم في بعض الأماكن، وإهدار أكياس الدم بسبب منح بعض المرضى كميات أكثر مما يحتاجونه، مما يؤدي إلى حرمان آخرين.

أسباب نقص أعداد المتبرعين

يعد نقص أعداد المتبرعين بالدم وعزوف الكثيرين، العامل الرئيسي في نقص أكياس الدم، رغم تكثيف حملات التوعية خاصة في الآونة الأخيرة، وذلك لأسباب كثيرة منها، الكسل والسلبية وعدم التوعية الكافية بأهمية وشروط التبرع، وانتشار بعض المعتقدات الخاطئة مثل أن من يتبرع بالدم تضعف صحته، والخوف من التلوث أو انتقال عدوى للمتبرع، خصوصاً أن بعض سيارات التبرع بالدم توجد في مناطق مزدحمة، والاعتقاد بأن الدم يباع أو يذهب لغير المستحقين.



