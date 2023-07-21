التحقيق مع المتهم بالتخلص من زوجته بسبب الخلافات فى سوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج، التحقيق مع ميكانيكى سيارات أنهى حياة زوجته بدائرة مركز المنشاة فى جنوب المحافظة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة المعنية بسوهاج من كشف غموض العثور على سيدة تبلغ من العمر 35 سنة جثة هامدة ومصابة بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن، حيث تبين أن وراء الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغًا يفيد بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن، وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين وصول هند . ع . ع . ع، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز مصابة بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن، وبسؤال شقيقها المدعو أحمد . ع . ع . ع ،31 سنة، ويقيم بذات الناحية، اتهم زوجها محمود . ح . م . ع، ويقيم بذات الناحية، بالتعدى على شقيقته بسلاح أبيض كان بحوزته، مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة.