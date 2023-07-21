أهم أخبار التوك شو| موعد انتهاء الموجة الحارة.. وحقيقة إلغاء حفل ترافيس

ترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أهم ما تناولته برامج التوك شو على مدار أمس الخميس، سواء على لسان مقدمي تلك البرامج، أو ضيوفهم بتنوعهم واختلاف توجهاتهم، وتناولهم لموضوعات مختلفة من خلال برامج التوك شو المتعددة على قنوات متنوعة.

وجاءت أهم أخبار التوك شو كالتالي:

قال د. وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع وجريدة الوفد، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في تنويع مصادر استيراد القمح، وعززت الناتج المحلي من المحصول الاستراتيجي بإعلان سعر ممتاز لسعر الإردب.

د. وجدي زين الدين: توفير السلع الاستراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية يعكس بُعد نظر الحكومة

قفزت أسعار القمح في الأسواق بنحو 8.2% ، بفعل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الانسحاب من اتفاقية واردات الحبوب، فضلا عن إعلان روسيا أنه ستتعامل مع السفن المتجة إلى اوكرانيا كأهداف عسكرية.

أسعار القمح تقفز 8.2% في الأسواق العالمية

كشف المهندس محمد سراج، المدير الإقليمي للشركة المنظمة لحفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، حقيقة إلغاء حفله المقرر إقامته في 28 يوليو في الأهرامات.

حقيقة إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

عددت الإعلامية ياسمين عز، مزايا الزواج من طبيبة، قائلة إنها تمتاز بالنظافة وتعتبر وحدة رعاية صحية متنقلة.

ياسمين عز تنصح بالزواج من الطبيبة.. وحدة صحية متنقلة (فيديو)

تحدث المهندس محمد آدم، المشرف العام للأعمال المدنية بمشروع التوسعة والازدواج بقناة السويس، عن مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة، وأعمال التكريك.

أقوى كراكة في العالم تدخل معركة توسعة مجرى قناة السويس.. فيديو

قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، إن الرجل أصبح غير قادر على تحمل المسئولية، مما دفع الإعلامي محمد موسى لمقاطعتها قائلا: "أنا بتحفظ على الكلام ده".

خبيرة أسرية: المرأة كائن ضعيف والرجل غير قادر على تحمل المسئولية (فيديو)

أثارت أزمة المنتج الفني أحمد زواوي، مع الفنانة فيفي عبده، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما اعترف باستخدامه السحر لإيذاء الفنانة التي ترقد على فراش المرض بسبب مبلغ تقاضته ولم ترده.

تفاصيل خلاف فيفي عبده ومنتج استخدم السحر لإيذائها.. فيديو

كشف الشيخ سالم عبد الجليل، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالات لا يقع فيها الطلاق، موضحًا أن هناك إجراءات قرآنية لو أتبهعا الناس لقل عدد المطلقات 90%.

عالم أزهري: الطلاق لا يقع في فترة حيض الزوجة.. فيديو

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثارت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو

أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024، وسيبدأ التقديم لحاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادات الجامعية المختلفة في التخصصات التي تمثل احتياجات الوزارة، حتى 10 أغسطس 2023.

تفاصيل التقديم في أكاديمية الشرطة والتخصصات المطلوبة.. فيديو

بروسلي، ارتبط اسمه بالفنون القتالية، تماثيله تملأ الشوارع والميادين، وأسلوبه ما زال يدرس للكبار والصغار، مات وما زال أسطورة، رغم مرور 50 عامًا على رحيله.

محبو "بروسلي" يخلدون ذكراه رغم 50 عامًا على رحيله