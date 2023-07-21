مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائخ وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، علي أن كون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.