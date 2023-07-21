خبيرة أسرية: المرأة كائن ضعيف والرجل غير قادر على تحمل المسئولية (فيديو)

قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، إن الرجل أصبح غير قادر على تحمل المسئولية، مما دفع الإعلامي محمد موسى لمقاطعتها قائلا: "أنا بتحفظ على الكلام ده".

وأضافت نيفين وجيه، خلال لقاءها مع برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن المرأة كائن ضعيف وتريد أن تشعر بـ"السند والضهر" سواء كان الزوج أو الأب، فإذا شعرت بخذلان من الرجل يتولد لديها شعور بعدم الأمان والاستقرار.

وأوضحت أن شعور الزوجة بأن الرجل يهددها بتركها في أي وقت، يدفعها إلى العمل لإثبات نفسها والبحث عن فرصة عمل بمؤهلها يدر عليها دخل شهري ثابت تستطيع من خلاله تلبية طلباتها الحياتية دون مساعدة من أحد وبالتالي تستطيع أن تتحمل مسئولية نفسها.

نصائح لمواجهة الأفكار السلبية بين الرجل وزوجته

ركزي على نقاط قوتك ونقاط قوته: ما هي الأشياء التي تحبينه في نفسك؟ وما هي الأشياء التي تحبينها فيه؟ ركزي على هذه الأشياء وتذكريها عندما تشعرين بالإحباط.

تواصلا مع بعضكما البعض: تحدثا عن مشاعركما واحتياجاتكما وتأكدي من أنكما تسمعان بعضكما البعض حقًا.

خصصا وقتًا للتواصل مع بعضكما البعض: حاولا أن تخرجا معًا مرة أو مرتين في الأسبوع. حتى لو كان ذلك لتناول العشاء أو المشي في الحديقة، فهذا سيساعدكما على البقاء على اتصال وبناء رابطة قوية.

ادعما بعضكما البعض: كوني هناك من أجله عندما يحتاج إليك. ساعديه على تحقيق أهدافه وكن مصدر إلهام له.

كوني صبورة: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإصلاح أي مشاكل في علاقتكما، وكوني صبورة مع الرجل ومع نفسك، ولا تستسلمي.