فيرنانديز قائدًا لفريق اليونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اختيار البرتغالي برونو فيرنانديز كقائد جديد للفريق خلفا لهاري ماجواير الذي تم تجريده من الشارة الأحد الماضي.

وقاد فيرناديز الفريق خلال الموسم وظهر في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي عدا واحدة فقط، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث ليعود مجددا لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.

وخاض فيرنانديز (28 عاماً) 185 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه قادما من سبورتينغ لشبونة في عام 2020.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس، وذلك استعدادا لجولة تستمر 12 يوما.