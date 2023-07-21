اضطرابات نفسية تصيب المرأة العاملة.. فيديو

كشف الدكتور محمد جودة الاستشاري النفسي، الأثار النفسية السيئة التي تتعرض لها المرأة عند نزولها إلى سوق العمل.

وقال خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المرأة تواجه اضطرابات نفسية نتيجة خروجها للعمل، مضيفًا أن الانفتاح والاجتماع لدى الرجل أكثر مرونة من الأنثى.

وأضاف أن مقولة المرأة نصف المجتمع ظالمة لأنها كل المجتمع، لافتا إلى أن هناك مشكلتين في التنشئة المقصودة وغير المقصودة والتي ترجع إلى أن الأبناء يراقبون يقلدون الآباء في تصرفاتهم.

وأشار إلى وجود بعض الزوجات يغرسن في بناتهن أن شهادتهن وعملهن هو السند الحقيقي وليس الرجل، هذا الأمر في غاية الخطورة ولا يعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلاق كما يقول البعض.

وتابع: “لا يوجد أحد ضد تعليم المرأة ولكن دون تدمير لسيكولوجية الأطفال”، مضيفا: "الأمهات يقلن لبناتهن اشتغلي عشان لما تطلقي متكونيش محتاجة لأحد"، مشيرا إلى أن هذه الثقافة تدمر المجتمع من جذروه".

ضغوط النفسية قد تؤثر على صحة المرأة

الصراع بين العمل والحياة الشخصية: يُعد هذا أحد أكثر الضغوط شيوعًا التي تواجه المرأة العاملة، حيث تحاول التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤولياتها الأسرية، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب والاكتئاب.

التمييز الجنسي: تعاني بعض النساء من التمييز الجنسي في العمل، مما قد يؤثر على فرصهن في الترقية والحصول على المكافآت، كما قد يُعرضهن للعنف اللفظي والجسدي.

الإساءة النفسية: قد تتعرض المرأة العاملة للإساءة النفسية من قبل زملائها أو رؤسائها، مما قد يُسبب لها الشعور بالخوف والتهديد والقلق.

المسؤوليات الأسرية: تتحمل المرأة العاملة العديد من المسؤوليات الأسرية، مثل رعاية الأطفال والتنظيف والطبخ، مما قد يُزيد من ضغطها النفسي.

قلة الدعم الاجتماعي: قد لا تحصل المرأة العاملة على الدعم الاجتماعي الكافي من أسرتها أو أصدقائها، مما قد يزيد من شعورها بالوحدة والعزلة.

طرق التخفيف من الضغوط النفسية

التنظيم الجيد للوقت: يمكن للمرأة العاملة تنظيم وقتها بشكل جيد من خلال وضع جدول زمني يحدد أوقات العمل وأوقات الراحة، كما يمكنها تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

التواصل مع الآخرين: يمكن للمرأة العاملة التواصل مع الآخرين من خلال التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو زميل في العمل، كما يمكنها الانضمام إلى مجموعة دعم أو نادي اجتماعي.

الاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية: يمكن للمرأة العاملة العناية بصحتها الجسدية والنفسية من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الأطعمة الصحية، وتجنب التدخين والكحول.

طلب المساعدة المهنية: إذا كانت المرأة العاملة تعاني من الضغوط النفسية الشديدة، فقد تحتاج إلى طلب المساعدة المهنية من طبيب نفسي أو معالج نفسي.