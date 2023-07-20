نقيب المحامين يجرى جولة تفقدية لنادي جليم للوقوف على أعمال التشغيل.. صور

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لنادي المحامين بجليم، وذلك للوقوف على أعمال تشغيل النادي وتوفير كل سبل الراحة للمحامين.

وخلال الجولة التفقدية حرص المحامين واسرهم المتواجدين بالنادي على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين عبد الحليم علام، معبرين عن سعادتهم بافتتاح نادي جليم بالصورة المشرفة والشكل الذي يليق بالمحامين.

يشار إلى أن نقيب المحامين عبدالحليم، افتتح يوم الثلاثاء الماضي، نادي محامي جليم بالإسكندرية بحضور، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، و جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.