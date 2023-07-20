اجتاز اللاعب البرازيلي فابينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال الرسمي لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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فابينيو يجري الفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع مع الاتحاد

أجرى فابينيو الفحص الطبي اليوم الخميس تمهيدًا للتوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

حسم نادي الاتحاد الاتفاق مع إدارة ليفربول على توقيع اللاعب فابينيو بشكل رسمي، وعلى كافة تفاصيل العقد بين الطرفين.

من المقرر أن يوقع فابينيو على عقود لمدة 3 مواسم وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الترجي التونسي في البطولة العربية للأندية، والمقرر لها يوم 27 من شهر يوليو الجاري، وخلال أسبوع سيكون الفريق مستعدًا لبداية منافسات الموسم الجديد.

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