ياسمين عز تنصح بالزواج من الطبيبة.. وحدة صحية متنقلة (فيديو)

عددت الإعلامية ياسمين عز، مزايا الزواج من طبيبة، قائلة إنها تمتاز بالنظافة وتعتبر وحدة رعاية صحية متنقلة.

وقالت خلال تقديم برنامج كلام الناس، الذي تقدمه عبر شاشة mbc، : “عزيزي الفرعون ياللي بتفكر في الجواز من الطبيبة أو الدكتورة ربنا بيبحبك ووالدتك راضية عليك، ده معناه انك هتتجوز وحدة رعاية مركزة متنقلة، ومفيش ست في الدنيا هتهتم بيك زيها، غير انها في قلبها طيبة وحنية رباني ووشها مبستم طول الوقت وصوتها شتوي طول المواسم”.

وواصلت: “الدكتورة مش بتكتب لجوزها حاجة والنضافة اولا وثانيا فلة وبتبرق دلال من الدال، حكيمة من الحكمة ومش بسب بطبب الناس.. صبرت على دراسة 7 سنين طب ست جبل بمعنى الكلمة مفيش في صبرها وقوة احتمالها وبتسحملك ولا أجدعها راجل مع ان مفيش اجدع من الرجالة بس الجملة بتتقال كدة”.

وأكملت: “صعب تصدق عنك حاجة مشفتهاش بعنيها وقبل أي قرار بتاخده لازم تعمل تحليل منطقي ومستحيل تجرحك عشان تداوي مشكلتها معاك حياتها مزيكا وجعها ليك أخرته خير”.