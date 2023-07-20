حالات يوصي الأطباء فيها بضرورة فحص القولون.. السرطان أبرزها

فحص القولون هو اختبار يستخدم للبحث عن التغيرات، مثل تورم الأنسجة المتهيجة أو الأورام الحميدة أو السرطان في الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم.

أثناء فحص القولون ، يتم إدخال أنبوب طويل ومرن (منظار القولون) في المستقيم تسمح كاميرا الفيديو الدقيقة الموجودة على طرف الأنبوب للطبيب بمشاهدة الجزء الداخلي من القولون بأكمله.

وإذا لزم الأمر ، يمكن إزالة الأورام الحميدة أو أنواع أخرى من الأنسجة غير الطبيعية من خلال المنظار أثناء تنظير القولون، ويمكن أخذ عينات الأنسجة (الخزعات) أثناء فحص القولون أيضًا.

قد يوصي طبيبك بإجراء فحص القولون من أجل:

تحقق من العلامات والأعراض المعوية

يمكن أن يساعد فحص القولون طبيبك في استكشاف الأسباب المحتملة لألم البطن ونزيف المستقيم والإسهال المزمن ومشاكل معوية أخرى.

فحص سرطان القولون

إذا كان عمرك 45 عامًا أو أكثر وكنت معرضًا لخطر متوسط للإصابة بسرطان القولون - ليس لديك عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون بخلاف العمر - فقد يوصي طبيبك بإجراء فحص القولون كل 10 سنوات. إذا كانت لديك عوامل خطر أخرى ، فقد يوصي طبيبك بإجراء فحص عاجلاً، يعد تنظير القولون أحد الخيارات القليلة لفحص سرطان القولون. تحدث مع طبيبك حول أفضل الخيارات المتاحة لك.

الاورام الحميدة

إذا كنت قد أصبت بالسلائل من قبل ، فقد يوصي طبيبك بإجراء تنظير القولون للمتابعة للبحث عن أي سلائل إضافية وإزالتها. يتم القيام بذلك لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

علاج بعض المشاكل

في بعض الأحيان ، قد يتم إجراء تنظير القولون لأغراض العلاج ، مثل وضع دعامة أو إزالة شيء من القولون.