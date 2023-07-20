رئيس الإنجيلية يترأس احتفال مئوية كنيسة كردوس في أسيوط (صور)

خلال جولته الرعوية بالصعيد

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، احتفالية كنيسة بكردوس في أسيوط بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها.

وشارك في الحفل عدد كبير من رموز الكنيسة ومن أبرزهم الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلي، والقس سمير صدقان عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس الدستوري والقضائي بالسنودس، والشيخ حلمي صموئيل، نائب رئيس مجمع مشيخة أسيوط، والقس مارتن إلياس، راعي كنيسة كردوس الإنجيلية، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

تخلل الإحتفال تنصيب القس ريمون رخا، راعيا للكنيسة الإنجيلية بكوم بوها، بحضور رئيس السنودس، والقس رأفت ناجي رئيس مجمع ملوي المشيخي الإنجيلي، والقس أكرم جودة راعي كنيسة دير مواس، والقس بيوح عازر راعي كنيسة نزلة حرز، والقس بيتر منير، راعي كنيسة بني عمران، والقس بيتر إبراهيم، راعي كنيسة دير أبو حنس الثانية، والشيخ لطف الله عزيز، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالجاولي.

وفي كلمته التي ألقاها رئيس الطائفة، هنأ شعب كنيسة كردوس وكوم بوها في هذه المناسبة كما أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته الفرحة مع الشعب الإنجيلي بأسيوط، واعتزازه العظيم بالحضور والنشاط الإنجيلي التاريخي في صعيد بلادنا الغالية مصر.

وأضاف قائلا : "إننا ندرك أن احتفالنا باليوبيل اليوم، كما تعلمنا من الكتاب المقدس، هو يوبيل الحرية، والتوازن بين أفراد المجتمع، وهو أيضًا يشير إلى الإبداع، ونحو مزيد من العمل الجاد"، مضيفا "يا أحبائي، الرعاية هيا نظرة إلى الأمام والمستقبل، وعلينا أن نترك الماضي بكل جراحه لنذهب إلى المستقبل بكل فرح، وتذكروا دائمًا أن الرعاية ليست وظيفة، فهي أسلوب واتجاه قلب، ندعم المكسور ونعطي المحتاج ونطيب القلب المجروح".

يأتي فعاليات هذا اللقاء ضمن جولة القس أندريه الذي بدأها أمس بمحافظة المنيا بمرافقة المرافق له، والتي استهلعا بمقر ديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الإنجيلية خلال هذه الجولة رسامة قسوس وشمامسة بكنيسة بلنصورة ونزلة أسمنت والعوام وعكاكة، ووضع حجر الأساس لكنيسة زاوية سلطان، وللكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة.