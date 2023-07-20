هدنة بين شركات الذكاء الاصطناعي والبيت الأبيض

تعد Microsoft و Google و OpenAI من بين الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة الذين يقال إنهم سيلتزمون ببعض الضمانات الخاصة بتكنولوجياهم يوم الجمعة، بعد دفعة من البيت الأبيض.

ستوافق الشركات طواعية على الالتزام بعدد من المبادئ على الرغم من أن الاتفاقية ستنتهي عندما يقر الكونجرس تشريعًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبلومبرج.

ركزت إدارة بايدن على التأكد من أن شركات الذكاء الاصطناعي تطور التكنولوجيا بمسؤولية. يريد المسؤولون التأكد من أن شركات التكنولوجيا يمكنها الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة تفيد المجتمع دون التأثير سلبًا على سلامة الجمهور وحقوقه وقيمه الديمقراطية.



في مايو، التقت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالرؤساء التنفيذيين لشركة OpenAI و Microsoft و Alphabet و Anthropic، وأخبرتهم أن لديهم مسؤولية التأكد من أن منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم آمنة ومأمونة.

في الشهر الماضي، التقى الرئيس جو بايدن مع قادة في الميدان لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها Bloomberg، من المقرر أن توافق شركات التكنولوجيا على ثمانية تدابير مقترحة تتعلق بالسلامة والأمن والمسؤولية الاجتماعية. وتشمل تلك:

السماح للخبراء المستقلين باختبار نماذج السلوك السيئ

الاستثمار في الأمن السيبراني

تشجيع الأطراف الثالثة على اكتشاف الثغرات الأمنية

الإبلاغ عن المخاطر المجتمعية بما في ذلك التحيزات والاستخدامات غير المناسبة

التركيز على البحث في المخاطر المجتمعية للذكاء الاصطناعي

تبادل معلومات الثقة والأمان مع الشركات الأخرى والحكومة

وضع علامة مائية على المحتوى الصوتي والمرئي للمساعدة في توضيح أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم النماذج الحدودية لمعالجة أكبر مشاكل المجتمع

حقيقة أن هذا اتفاق طوعي يؤكد الصعوبة التي يواجهها المشرعون في مواكبة وتيرة تطورات الذكاء الاصطناعي. تم تقديم العديد من مشاريع القوانين إلى الكونجرس على أمل تنظيم الذكاء الاصطناعي.

يهدف أحدهما إلى منع الشركات من استخدام وسائل الحماية بموجب القسم 230 لتجنب المسؤولية عن المحتوى الضار الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما يسعى الآخر إلى مطالبة الإعلانات السياسية بتضمين الإفصاحات عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في مجلسي النواب قد وضعوا قيودًا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي في مكاتب الكونجرس.