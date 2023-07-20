الداخلية يؤكد موافقة الأهلي على تأجيل مواجهة الكأس

أكد اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن فريقه يواجه أزمة حادة قبل لقاء الأهلي يوم 30 يوليو الجاري في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وقال دسوقي خلال تصريحات تليفزيونية إن المباراة تم تسكينها في توقيت صعب بعد فتح باب القيد للموسم الجديد وبالتالي هناك الكثير من اللاعبين المعارين سيرحلون عن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن نفس الموقف تعرض له الجونة من قبل في بطولة الكأس وخسر الفريق بنتيجة 13-0 أمام الأهلي.

وأكد أن الداخلية أرسل خطابًا رسميًا للأهلي للمطالبة بتأجيل المباراة، موضحًا أن الأهلي وافق رسميًا على تأجيل اللقاء وتم إرسال هذه الموافقة لمسؤولي اتحاد الكرة.

وأضاف: "الاتحاد مازال لم يحسم الأمر بشكل رسمي وننتظر موافقة الجبلاية".

أكد علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم 30 من شهر يوليو الجاري.

ونجح الداخلية في البقاء بالدوري المصري الممتاز بعد منافسة شرسة مع غزل المحلة وأسوان اللذان هبطا إلى القسم الثاني.

وقال علاء عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية: “لدينا مشكلة قبل مواجهة الأهلي وهى أن الفريق يضم الكثير من اللاعبين بنظام الإعارة وأيضًا لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم".

وأضاف مدرب الداخلية: “وما علمناه أن اتحاد الكرة ينوي فتح باب القيد قبل مواجهة الأهلي بثلاثة أيام، وبالتالي قائمة الداخلية لن تضم سوى 10 لاعبين فقط، لذلك نريد تأخير فتح باب القيد لحين الانتهاء من المباراة ”.

وعن موقفه من البقاء في الداخلية رد علاء عبدالعال: “حتى الآن أنا مستمر مع الداخلية، لدينا مواجهة مع الأهلي يوم 30، سأعقد جلسة مع إدارة النادي ونتناقش حول بعض الأمور الخاصة بالنادي حتى لا نعاني في الموسم المقبل، نظرًا للمنافسة الشديدة بين جميع الأندية ”.