درة  تطل بالأبيض وتهنيء زوجها بحصوله على الجائزة الفضية في A' Design Award

احتفلت الفنانة التونسية درة بزوجها رجل الأعمال هاني سعد بحصولة علي جائزة فضية عالميه في مسابقة A' Design Award في ايطاليا، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، التي جمعتهما ببعض في لحظات من السعادة والفخر.

درة وزوجها هاني سعد

وبدت درة بفستان أبيض توقيع دار الأزياء العالمية فالنتينو، وتميز بصيحة الكب وإكستنشن قصير علي أحد الجانبين؛ ليعطي لمسه مختلفة وأنيقة للوك.

درة

وانتعلت حذاء أبيض ذا كعب عالٍ يتماشى مع لون الفستان، كما حملت حقيبة نفس اللون، وتزينت بمجوهرات مرصعة بالألماس، فضمت أقراط صغيرة الحجم، وعقد رقيق ملتف حول الرقبة، بالإضافة إلي خاتمين وإسورتين في يديها.

وفضلت درة إبراز الفستان ومكياجها، فقامت بربط شعرها من الخلف شكل كعكة مرتبة وناعمه.

ووضعت درة مكياجًا ساحرًا، فإختارت الأحمر الجريء كأحمر شفاه، وزينت وجنتيها ببلاشر نود، وإعتمدت ظلال العين بدرجات البني الناعمة، وإرتدت نظارة شمسية مميزة التصميم باللون الأسود.

وظهر هاني سعد بجوارها في بعض اللقطات وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وقميص أبيض مع رابطة عنق (ببيون) أسود.

وقامت درة بتقديم التهنئة لزوجها رجل الأعمال هاني سعد معلقة: "كنت فخورة جدًا بمشاركتك هذه اللحظة العظيمة حبيبي وسعيدة جدًا لنجاحك..تهانينا على #adesignaward.. النجاح هو نتيجة العمل الجاد والتعلم من الفشل.. أنت تستحق ذلك حقًا".

ورد عليها زوجها "سعد" في تعليق قائلًا: " شكرًا حبيبتي انك جمبي.. ربنا يخليكي ليا حبيبتي".