تفاصيل خلاف فيفي عبده ومنتج استخدم السحر لإيذائها.. فيديو

أثارت أزمة المنتج الفني أحمد زواوي، مع الفنانة فيفي عبده، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما اعترف باستخدامه السحر لإيذاء الفنانة التي ترقد على فراش المرض بسبب مبلغ تقاضته ولم ترده.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، إنه كان هناك عقد بينهما على فيلم وتقاضت 15% من قيمة العقد المبرم عام 2017 والمقدر بـ60 ألف جنيه.

وأضاف أنه بعد إلغاء العقد طالبها برد الأموال ولكنها رفضت، لافتًا إلى أنه حاول الحصول عليه من خلال نقابة الفنانين وفشل، وحررت محضرا بالواقعة في قسم مصر القديمة وجرى حفظ القضية إداريا.

وكشف عن وجود وسيط حاول التدخل لحل الأزمة ولكنها قالت له: “مش هرجع الفلوس وبعتتلي رسالة اللي عندك أعمله”.

وعن اعترافه باستخدام السحر للفنانة فيفي عبده بسبب الأموال التي رفضت دفعها له، قال: دي هبة من عند الله بستخدمها في حاجة تخصني أو فيها ضرر عليا أو مشكلة بتخلصني منها".

مرض فيفي عبده

انتشرت مقطع فيديو للفنانة والراقصة فيفي عبده، كشفت فيه عن تفاصيل خضوعها لجراحة في العمود الفقري مؤخرا، بعد شعورها بصعوبة في الحركة.

وقالت في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام : «مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقولكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي، حصل عندي هبوط وبيحللوا لي وحبيت أسجل لكم اللحظة دي، وأنا كل يوم بتألم من المشاكل دي».

وتابعت فيفي عبده حديثها: «إدعولي ربنا يأذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب».

تعرضت فيفي عبده إلى وعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدي إلى خضوعها لعملية جراحية خطيرة في غضاريف الضهر، وكشفت تفاصيل الحالة الصحية لها خلال لقائها مع أي تي بالعربي قائلة : «فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة».