أضيفي لمستك المميزة وحضري أرز باللبن بالمستكة والفستق

تُعرف المستكة بنكهتها المميزة؛ ولذلك يضيفها البعض في الأكلات والحلويات المختلفة، لتعطي مذاق مختلف ولذيذ، لذا نقدم لك طريقة عمل أرز باللبن بالمستكه والفستق.

أرز بلبن بالمستكة

طريقة عمل رز بحليب بالمستكة والفستق

المقادير

- الأرز المصري : ربع كوب (منقوع لمدة 15 دقيقة ومصفى)

- الماء : ثلثان الكوب

- ماء الورد : ملعقة صغيرة

- مستكة : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش / للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي الماء والأرز في قدر على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي ثم قومي بتغطية القدر وخففي النار واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أضيفي الحليب، وماء الورد، والمستكة، وحركي حتى يصبح المزيج كثيفاً.

أضيفي السكر وقلبي، ثم قومي بتغطية القدر واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة.

اسكبي المزيج في أطباق صغيرة، واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق، ثم أدخلي الأطباق للثلاجة لحين التقديم.

عند التقديم، زيني وجه الأطباق عند التقديم بالفستق الحلبي.