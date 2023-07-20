عالم أزهري: الطلاق لا يقع في فترة حيض الزوجة.. فيديو

كشف الشيخ سالم عبد الجليل، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حالات لا يقع فيها الطلاق، موضحًا أن هناك إجراءات قرآنية لو أتبهعا الناس لقل عدد المطلقات 90%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على "المحور" اليوم الخميس، أن من يريد الطلاق عليه أن يسير في 4 خطوات وفق القرآن، الخطوة الأولى الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب الذي ليس فيه ألم، والخطوة الأخيرة التحكيم "حكم من أهله وحكم من أهلها".

وأوضح أن معظم حالات الطلاق حاليا تحدث باندفاع ودون وعي ودراسة للعواقب، والدليل أن معظم من أطلق لقظ الطلاق يبحثون عن أي مخرج للعودة مرة أخرى للحياة الزوجية.

وأكد أن الطلاق لا يقع في فترة حيض الزوجة، مضيفًا: "النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، طلق زوجته في فترة الحيض، فقال لوالده مر ابنك أن يعيدها وعندما تنتهي من حيضها إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها".

نصائح لمواجهة ظاهرة الطلاق

1- التواصل الجيد: يجب العمل على بناء الثقة والتواصل الجيد بين الزوجين، وتبادل الأفكار والمشاعر بصراحة وصدق. ويمكن اللجوء إلى الاستشارة الزوجية لحل المشاكل والخلافات قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق.

2- العمل على الثبات العاطفي: يجب العمل على الثبات العاطفي والتحلي بالصبر والتسامح في التعامل مع الأمور الصعبة، وعدم الانجرار وراء الانفعالات العابرة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

3- الاستفادة من الخبرات السابقة: يمكن الاستفادة من الخبرات السابقة للأزواج الذين تعرضوا للطلاق، وتجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.

4- التركيز على الجوانب الإيجابية: يجب التركيز على الجوانب الإيجابية للعلاقة الزوجية، والعمل على تعزيزها وتطويرها بصورة مستمرة.

5- تحديد الأولويات: يجب تحديد الأولويات والتركيز على الأمور الأساسية التي تحتاج إلى العناية والاهتمام في العلاقة الزوجية، وتجنب الانشغال بالأمور الثانوية التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل والخلافات.

6- الاستشارة المهنية: يمكن اللجوء إلى الاستشارة المهنية من قبل مستشاري الأسرة والطب النفسي للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة لإدارة الأزمات الزوجية والحفاظ على العلاقة الزوجية بشكل صحي.