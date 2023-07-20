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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة المتهم بتقطيع جثمان شاب بالمعادي للجنايات

محكمة
محكمة

أحالت نيابة المعادى، عامل لمحكمة الجنايات، متهم بإنهاء حياة خطيب زوجته السابقة، وتقطيع الجثة لشكه فى وجود علاقة عاطفية بينهما. 

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تفاصيل العثور على أشلاء بالمعادي

ذكرت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، في واقعة العثور على أشلاء جثه عامل داخل أكياس بلاستيكية بكورنيش المعادي، أن المجنى عليه تبين إصابته بـ4 طعنات في البطن، و4 طعنات في منطقة الظهر، وتم التمثيل بجثته وتقطيعها لأجزاء ووضعها في 6 أكياس بلاستيكية وتركها بكورنيش المعادي. 

 

وتابعت التحقيقات أن المجنى عليه يدعى "أ.ع"، يعمل منجد وفى منتصف الاربعينات، وحُرر بلاغًا باختفائه . 

 

وكشفت تحريات المباحث أن زوج خطيبته السابقة وراء ارتكاب الواقعة معتقدا وجود علاقة آثمة بينهما، فقرر التخلص منه وإخفاء جريمته. 

 

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور علي أكياس بداخلها أشلاء آدمية بكورنيش المعادى بمنطقة مهجورة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على أشلاء شخص مقطعة داخل أكياس.

 

اعترافات القاتل 

اعترف المتهم، بقتله وتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك لجمع القمامة وألقاها في منطقة مهجورة بكورنيش النيل نطاق المعادي.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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