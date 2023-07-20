رفع كفاءة حديقة الأندلس وميدان طنطا بالإسماعيلية

تابعت اليوم الوحدة المحلية لحي ثان بمحافظة الإسماعيلية اليوم أعمال رفع كفاءة ميدان طنطا، إذ شاركت إدارات تجميل الحدائق والمنتزهات وأقسام الأزمات والكهرباء بالوحدة، إذ تم رفع كفاءة الميدان الذي يعتبر أحد الميادين الرئيسية بالإسماعيلية، وتم دهان السور المعدني والبلدورات، كما تم زراعة نباتات في الأماكن المخصصة لذلك.

ومن جهة أخرى، تم الانتهاء من رفع كفاءة حديقة الأندلس بمنطقة حي السلام، أمام الموقف العمومي لمدينة الإسماعيلية، فتم تجديد وإحلال وتشغيل شبكة ري المسطحات الخضراء بالحديقة، بالإضافة إلى نظافة الحديقة ورفع القمامة والمخلفات الموجودة بالمسطحات الخضراء، كذلك تم بناء الأجزاء المتهالكة من سور الحديقة.