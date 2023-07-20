تفاصيل التقديم في أكاديمية الشرطة والتخصصات المطلوبة.. فيديو

أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024، وسيبدأ التقديم لحاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادات الجامعية المختلفة في التخصصات التي تمثل احتياجات الوزارة، حتى 10 أغسطس 2023.

وأكد اللواء الدكتور أحمد كساب، مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة، أن اختيار المقبولين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، يجري بشفافية مطلقة وموضوعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن خريجي الجامعات الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة يحصلون على نفس امتيازات الضباط خريجي كليه الشرطة عقب تخرجهم، من الرعاية الاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية على تخريج ضابط شرطة عصري، مضيفًا: “هناك قفزة هائلة من حيث تطور البرامج التدريبية والتأهيلية والثقافية، وإنشاء مسارح جريمة على أعلى مستوى وميادين تدريبية على أحدث مستوى، بالإضافة إلى تدريس مادة حقوق الإنسان وقادر على التعامل مع المواطنين”.

التخصصات المطلوبة:

ويمكن لحاملي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والشهادات الجامعية المختلفة في التخصصات التي تمثل احتياجات وزارة الداخلية، والحاصلون على شهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية لعام 2022، وحاصلي شهادة الليسانس في الحقوق "ذكور - إناث" وبكالوريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" في التخصصات التي تمثل احتياجات الوزارة، التقديم حتى يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وبالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2023 وطلبة الدور الثاني، يمكنهم التقديم اعتبارًا من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023.

ويمكن لحملة الليسانس في الحقوق ذكورًا وإناثًا، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لعام 2023، التقديم اعتبارًا من 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.