مستقبل الصحفيين في خطر (فيديو)

مهنة الصحافة في خطر، سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة الأخبار، وتعمل شركة جوجل على برنامج ذكي يتيح إنتاج القصص الإخبارية، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

مستقبل الصحفيين في خطر

الأداة الجديدة من جوجل ستدعي "جينسيس"، وستكون قادرة على إنتاج مادة صحفية متكاملة، بعد الحصول على المعلومات المطلوبة .



وتعتقد جوجل أن الأداة قد تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين، وتساعد على النشر بعيد عن الذكاء الاصطناعي التمويلي.

تأتي هذه الأداة الجديدة في وقت، تجادل فيها المؤسسات الإخبارية العالمية لمعرفة الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في صناعة الاخبار .

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.