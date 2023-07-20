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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستقبل الصحفيين في خطر (فيديو)

الصحافة
الصحافة

مهنة الصحافة في خطر، سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة الأخبار، وتعمل شركة جوجل على برنامج ذكي يتيح إنتاج القصص الإخبارية، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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مستقبل الصحفيين في خطر 

الأداة الجديدة من جوجل ستدعي "جينسيس"، وستكون قادرة على إنتاج مادة صحفية متكاملة، بعد الحصول على المعلومات المطلوبة .


وتعتقد جوجل أن الأداة قد تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين، وتساعد على النشر بعيد عن الذكاء الاصطناعي التمويلي.

تأتي هذه الأداة الجديدة في وقت، تجادل فيها المؤسسات الإخبارية العالمية لمعرفة الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في صناعة الاخبار .

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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