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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من أونانا بعد انتقاله لـ مانشستر يونايتد

بوابة الوفد الإلكترونية

علق الحارس الكاميروني أندريه أونانا على انتقاله بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح مسؤولو التعاقدات بنادى مانشستر يونايتد الانجليزي، في التعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعويض رحيل الحارس الاسباني دافيد دي خيا.
وقال أونانا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد “ ارتداء قميص مانشستر يونايتد شرف لا يصدق ، لقد عملت بجد طوال حياتي للوصول إلى هذه اللحظة واردت التغلب على العديد من العقبات”.


وأضاف : “ هذه بداية رحلة جديدة مع زملاء جدد وطموحات جديدة للقتال من أجلها وسأدافع عن أهداف مانشستر يونايتد والمساهمة في تحقيق الانتصارات”.

وأتم الحارس الكاميروني تصريحاته "مانشستر يونايتد لديه تاريخ طويل من حراس المرمى المذهلين وسأبذل قصارى جهدي لخلق إرث خاص بي في السنوات القادمة ، متحمس لفرصة العمل مع تين هاج ولا يمكن الإنتظار لألعب دوري في النجاح الذي اصمم عليه في هذا النادي الرائع " .

الجريدة الورقية