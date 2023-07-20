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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيران تُعلن إنهاء حياة ضابطين بالرصاص فى إحدى المحافظات

إيران
إيران

أعلنت "طهران" إنهاء حياة ضابطين من عناصر مُكافحة المُخدرات في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد أثناء اشتباك مع المُهربين على الطريق الرابط بين ياسوج وأصفهان، حسبما أفادت وكالة "إرنا" إيرانية.

ونقلت "إرنا" عن مصادر أمنية في محافظة کهکیلویة وبویر أحمد أن الاشتباك وقع بعد الاشتباه بسيارتين كانتا تنقلان شحنة من المخدرات على طريق ياسوج باتجاه أصفهان (في منطقة جسر قرة)، حيث لاحقتهما قوات الأمن وأوقفتهما بمدينة بوير أحمد.

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وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من ركاب السيارتين قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن التي استطاعت أن تقبض على اثنين منهم، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار وقتل آخر، لافتة إلى أن البحث ما زال متواصلا للقبض على الهاربين.

وذكرت "إرنا" أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات قتلا في العملية، وهما النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر.

المُفاوضات مع إيران:

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن واشنطن تركز حاليا على المفاوضات مع إيران من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك، وليست قريبة من اتفاق نووي جديد ولا تعتبره أولوية.

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله".

وردًا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول "اتفاق نووي جديد"، قال كيربي إنه "لا يوجد اتفاق الآن".

وأضاف: "إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة".

وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية أن واشنطن لا تزال بعيدة عن أي اتفاق مع طهران.

وصرح: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لسنا قريبين من أي اتفاق"، مُشيرًا إلى أن العمل جار بين الطرفين لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

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