الهجرة النبوية أنارت الدنيا رحمة وعدلا وأرست قواعد المواطنة.. فيديو

يحتفل المسلمون بذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العالم، وهو اليوم الذي شهد الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة “الحدث” اليوم الخميس، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جدد العهد مع الله ومع هذه الأمة بعد هجرته، فأنار الدنيا رحمة وعدلا.

وأضاف أن شهر محرم كان مقدسا في الجاهلية والإسلام لارتباطه بالعديد من المناسبات من بينها أن الله تعالى نجى فيه سيدنا موسى، واستشهد فيه سيدنا الحسين.

وأوضح أن سيدنا محمد رسول الله لم يؤذي الكفار، وأرسى المجتمع على المؤاخاة والمحبة، وقواعد المواطنة، مضيفا أن هجرة رسول الله تعلمنا أن هناك أمل في المستقبل وأن الله يساند دائما من يأخذ بالأسباب.

وطالب بضرورة بث خطاب يعلم المجتمع عظمة الإسلام وبناء الأوطان واحترام الكبير ومن يقوم على شئون الناس، ورفع الوعي الجمعي لدى المواطنين.

دروس من الهجرة

تعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واحدة من أهم الأحداث الدينية في تاريخ الإسلام، وتحتوي على العديد من الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها، ومن بين هذه الدروس:

1- الصبر والثبات: يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هجرته إلى المدينة المنورة أهمية الصبر والثبات في الوجه الصعب، وأنه لا يمكن تحقيق النجاح والتغيير الإيجابي إلا بالصبر والثبات على المبادئ والأهداف.

2- العمل الجماعي والتآزر: توضح لنا الهجرة أهمية العمل الجماعي والتآزر في تحقيق الأهداف والنجاح، حيث تمكن المسلمون من بناء مجتمع إسلامي متماسك في المدينة المنورة بالتعاون والتعاطف مع بعضهم البعض.

3- التعايش السلمي والاحترام المتبادل: تعلمنا الهجرة أهمية التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين، وأن الدين الإسلامي يحث على التسامح والتعايش السلمي مع جميع الناس بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية والثقافية.

4- الإيمان بالله والتوكل عليه: توضح لنا الهجرة أهمية الإيمان بالله والتوكل عليه في تحقيق النجاح والتغيير الإيجابي، حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله في كل أمر، وكان يدعو الناس إلى الإيمان بالله والتوكل عليه في كل شيء.

5- المساواة والعدل: يعلمنا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهمية المساواة والعدل في المجتمع، حيث كان يدعو إلى مساواة جميع المسلمين دون تمييز بينهم بناءً على العرق أو اللون أو الجنسية، وكان يدعو إلى تطبيق العدل في كل الأمور.