محبو "بروسلي" يخلدون ذكراه رغم 50 عامًا على رحيله

بروسلي، ارتبط اسمه بالفنون القتالية، تماثيله تملأ الشوارع والميادين، وأسلوبه ما زال يدرس للكبار والصغار، مات وما زال أسطورة، رغم مرور 50 عامًا على رحيله.

أسطورة بروسلي

ودشن محبو بروسلي، احتفالية لتخليد ذكراه، وقال ميك لونغ، مدرب فنون قتالية:

إن بروسلي أثر في تعليم الفنون القتالية، على الشعب الصيني، ليس فقط في هونغ كونغ، ولكن في جميع أنحاء العالم.

منذ السبعينيات وحتى الآن ما زلنا نتحدث عنه، لا يمكن أن يكون بروسلي غير ملهم لأي مواطن صيني يمارس الفنون القتالية.

ولد بروسلي ، في سان فرانسيسكو، ثم نشأ في هونغ كونغ، ويعد أول آسيوي عرف الشهرة في هوليوود، وأسهمت أفلامه في رواج الكونغ فو عالميا، ورغم توقف مسيرته بوفاته المبكر لا يزال كثيرون من معجبيه ينظمون له سنويًا أنشطة تخلد اسم أسطورة بروسلي.



جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.