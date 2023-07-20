مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي درع الدوري الممتاز بتواجد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، عقب مواجهته بالأمس أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





ويتبقى للفريق الأحمر مواجهتين فقط بالمسابقة المحلية الأولى أمام حرس الحدود والمقرر إقامتها 23 يوليو الجاري، ثم يختتم الفريق مواجهاته بملاقاة المصري البورسعيدي 26 من الشهر ذاته.

تواجد الخطيب:

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، على التواجد وتسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم باقات من الورود، خلال ‏مراسم تسليم الفريق درع الدوري الممتاز رسميًا، في الاحتفالية التي جرت مساء الأمس على ‏استاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام حرس الحدود المؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.‏



وتواجد محمود الخطيب على منصة التتويج خلال تسلم محمد الشناوي كابتن الفريق درع ‏الدوري، والذي يحمل رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وهو الظهور الأخير لدرع الدوري بمظهره القديم، قبل أن يتم استبداله بدرع آخر يحمل تصميمًا جديدًا.

وتعادل الأهلي وحرس الحدود 1-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، وبهذه النتيجة ارتفع ‏رصيد الأهلي للنقطة 82، بينما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 25.‏



وأكد علي معلول، الظهير الأيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يكونوا على قلب ‏رجل واحد، ونجحوا في تجاوز الصعوبات كافة التي واجهتهم، وتوجوا ‏بجميع البطولات التي شارك بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.‏

وأهدى اللاعب الدولي التونسي بطولة الدوري إلى جماهير النادي، خلال احتفالية تسليم الدرع التي أقيمت بالأمس عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري، مؤكدًا ‏أنهم كلمة السر في جميع البطولات التي يتوج بها الأهلي.‏