الأهلي السعودي يفاوض مدرب فولهام الإنجليزي

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان مسئولي نادي أهلي جدة السعودي دخلوا في مفاوضات جادة مع وكلاء المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي البرتغالي ماركو سيلفا ليقود فريق قلعة الكؤوس في الموسم المقبل .

وقالت الصحيفة ان مسئولي النادي السعودي عرضوا على سيلفا راتبا قدره 40 مليون جنية أسترليني لمدة موسمين فيما يوازي 400 الف جنية استرليني أسبوعيا .

واضافت الصحيفة ان ماركو سيلفا يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع فولهام قدره 6 مليون جنية استرليني وهو ما يبدو رقما سهلا لدفعه من خلال النادي السعودي الذي يسعى للتعاقد مع مدير فني قوي بعدما قام بتدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية منها الحارس السنغالي بيرنارد ميندي و النجم الجزائري رياض محرز و البرازيلي فيرمينيو .