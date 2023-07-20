أستون فيلا يهزم النصر السعودي في صفقة نجم فرنسا

حسم نادي أستون فيلا الأنجليزي صفقة ضم نجم منتخب فرنسا ونادي باير ليفركوزن الالماني موسى ديابي بعد منافسة شرسة من جانب نادي النصر السعودي الذي كان قريبا من حسم الصفقة .

وقالت صحيفة ذي اتلتيك الأنجليزية إن نادي أستون فيلا قدم عرضا نهائيا لنادي بايرليفركوزن الالماني للحصول على توقيع موسى ديابي مقابل 50 مليون يورو و مزايا اضافية مع مشاركة الاعب مع الفيلانز بعد ان كان نادي النصر السعودي قد تقدم بعرض لضم الاعب مقابل 43 مليون يورو في وقت سابق اليوم .

واضافت الصحيفة ان نادي أستون فيلا مصر على اتمام الصفقة على الرغم من التشبث بها من جانب مسئولي النادي السعودي الذي يبدو انهم سيبتعدون عنها بعد وصول عرض استون فيلا الى 50 مليون يورو .