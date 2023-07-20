البطولة العربية.. الشباب السعودي يختتم معسكره التحضيري فى النمسا اليوم

اختتم فريق الكرة الأول بنادى الشباب السعودي، معسكره الخارجي في النمسا، ضمن استعداداته التحضيرية للموسم الرياضي الجديد.

ختام معسكر الشباب السعودي فى النمسا:

وأجرى اللاعبون التدريبات الأخيرة فى المعسكر صباح اليوم، وشهدت تمرينات بدنية وفنية للفريق تحت القيادة الفنية للأرجنتيني خوان براون مدرب الشباب.

وخاض فريق الشباب خلال معسكره التحضيري 3 مباريات تجريبية لم يتلق أية خسارة، إذ تعادل مع يابلونك التشيكي بهدف لكلا منهما، وفاز على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهزم دبرتسني المجري بنتيجة هدف من دون رد.

ويخوض الشباب السعودي مباراة أخيرة على ملعبه قبل المغادرة إلى الطائف لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي يستهلها بمواجهة النصر يوم 28 من يوليو الجاري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

تكليف براون تدريب الشباب السعودي:

وتم تكليف براون لتدريب الفريق الأول المتواجد في النمسا حاليًا في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

ويتفاوض الشباب وفقًا للتقارير الصحفية حاليًا مع مدرب الهلال الأسبق جورجيوش دونيس.

ويستمر معسكر نادي الشباب في النمسا لمدة 3 أسابيع، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى المملكة قبل نهاية الشهر من أجل خوض مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتواجد فريق الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بجوار النصر السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنيستيري التونسي.

وتأتي أولى مباريات الشباب في البطولة العربية للأندية أمام فريق الزمالك المصري، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 28 يوليو المقبل في ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.