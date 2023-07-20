المحليات تتابع جهود المنيا في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة)؛ للتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة للمبادرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية للمحافظات، بالمتابعة المستمرة؛ لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومعدلات إنجازها مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية، وتذليل أية عقبات تعرقل سير العمل، واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

ففى محافظة المنيا، تفقد الدكتور محمد أبو زيد، بتفقد التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي العدوة ودير مواس استعدادًا لتشغيلها، إذ تفقد نائب المحافظ يرافقه اللواء الدكتور وائل الشاذلي، ممثل وزارة الإنتاج الحربي التجهيزات المكتبية والأثاثات الخاصة بالمجمعات الخدمية، بقرى (كفر خزام - تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) بمركز بديرمواس، وقرى (صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود - بنى عامر) بمركز العدوة.

والمجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية، لتقدم الخدمات كافة التي يحتاجها المواطن مثل، السجل المدني، والشهر العقاري، والبريد، والتضامن، والتموين، والمركز التكنولوجي للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.