تكلفته تتجاوز 1.8 مليار جنيه.. «محور سمالوط على النيل» شريان تنموي جديد بالمنيا

تحظى محافظة المنيا عروس الصعيد ، إحدى محافظات شمال صعيد مصر المحروسة ، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، بإهتمام كبير ، وظهر ذلك جليا من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تجرى على أرض المحافظة .

وذلك خلال السنوات القليلة الماضية ، والتى تم الانتهاء من أغلبها ومنها وما تم تشغيله، ويأتي محور سمالوط بمحافظة المنيا ، أحد أهم تلك المشروعات ، والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كيلو مترا، وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه.

ويشمل 43 عملاً صناعياً ، منها، عدد 30 كوبري تضم ، 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، و26 كوبرى و 17 نفقًا .

وذلك لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ،سوف يساهم محور سمالوط في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط ،كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

كذلك الطريق الصحراوى الغربى ، والذى يتم تطويره والذى يساهم فى إحداث نقله حضارية لتنشيط التجارة فى الصعيد ، وتسهيل عمليات النقل الثقيل، وخلق متنفس جديد موازي للطريق الصحراوي الشرقي ، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات ،محور سمالوط الحر علي نهر النيل ، وهو المحور الثالث بعد محور مركزي بنى مزار وملوى شمال وجنوب المحافظة .

والتى ساهمت فى إحداث نقله نوعية بمحافظة المنيا ، سواء تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات ، والذي قلص إلى حد كبير إستخدام المعديات النيلية والمحفوفة بمخاطر كبيرة ، بالإضافة، إلى توفير الوقت ،ويعد محور سمالوط الحر واحدا من أكبر المحاور على نهر النيل ، حيث يتجاوز طوله 24 كيلو متر ، وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مـــروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.

ويعد محور سمالوط واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، وتكمن أهمية المحور وغيره من المحاور العرضية، التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل، كما يساهم محور سمالوط، في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي.

عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط ،كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، ويساهم المحور فى تسيير حركة التجارة ،بين الشرق والغرب ، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة اسوان الصحراوى .

وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230كيلو مترا ، ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا ، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على خروج الطريق بشكل عالمي ينافس الطرق العالمية ، وحارات متعدده تعمل على تقليل نسبة الحوادث على الطرق.

وكانت هيئة الطرق والكبارى، قد انتهت من أعمال تنفيذ وتطوير طريق القاهرة ـ الصعيد الصحراوي الغربي الممتدة بطوال 230 كيلومترا من القاهرة حتى المنيا ،فيما شاملة تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات بكل اتجاه بعرض 12 مترا للسيارات الملاكى والمركبات، بجانب إنشاء طريق للشاحنات أسفلتى مكون من 3 حارات بعرض 11 مترا فى القادم من القاهرة إلى أسيوط ، وطريق خرسانى يضم حارتين بعرض 9 أمتار فى الاتجاه المتوجه إلى القاهرة.

كما انتهت الهيئة، من أعمال تنفيذ وتطوير طريق الصعيد الغربي من القاهرة للمنيا 230 كيلومترا ، كما انتهت هيئة الطرق من بعض الأعمال النهائية بالمشروع، مشيرة، إلى أن هذا الطريق بعد تطويره أصبح حرا بدون تقاطعات مرورية، حيث تستخدم الكبارى فى الدوران للخلف.

وتم إنشاء طريق مستقل للشاحنات وتوسعته لمواجهة حوادث السيارات التى كانت تتكرر على هذا الطريق، حيث تم إنشاؤه أسفلتى للإتجاه القادم من القاهرة إلى الصعيد ، كون أن سيارات النقل الثقيل تكون فارغة وأقل وزنا، بينما تم إنشاؤه خرسانى فى الإتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة ، لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.