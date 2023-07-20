"ماحبتنيش".. مسلم يتجاوز الحزن والألم فى أغنيته الجديدة

طرح المطرب مسلم أغنيته الجديدة "ماحبتنيش" على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

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"ماحبتنيش" هى الأغنية السادسة، من ألبوم مسلم الجديد، وتعد تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقاً في حبه.

مسلم

وتعتبر هذه الأغنية هي استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية "مش ندمان" و"مين كان سبب" و"صعبان عليك".

أغنية "ماحبتنيش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "ماحبتنيش".

وكان أحيي المطرب مسلم، حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم 20 شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلم

وقدم المطرب مسلم، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها وتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب مسلم

وكان طرح المطرب مسلم، مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويشار إلى أن الأغنية كلمات الشاعر محمود سليم، الحان جابر جمال، توزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

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وتقول كلمات الأغنية :-

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه

واتاري العوجه كات ف الحيط

سابوك عايش على املك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد م فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعه

لقيت كام ذكرى مرميه

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه

و كان سكانه اهل العيب

مسلم

أنشطة ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية حديثًا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون؛ مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي