الاحتفال بزراعة الشجرة رقم 2000 بأحد منتجعات مرسى علم السياحية

في مناسبة فريدة من نوعها، أقام أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، احتفالية استثنائية بزراعة الشجرة رقم 2000، وهو مشروع بدأته إدارة المنتجع منذ عام 2008، بهدف تعزيز السياحة البيئية وتشجيع السياح على الانتماء للمكان.

وذلك بحضور اللواء عدلي واصف، رئيس مدينة مرسى علم وعدد كبير من النزلاء المستدامين وطاقم عمل الفندق

وأقيمت الاحتفالية بمزرعة النزلاء المستدامين في الفندق، التي أصبحت الآن تحوي 2000 شجرة من جميع أنحاء العالم.



وتجسدت الفكرة الإبداعية في تخصيص شجرة لكل سائح يزور مرسى علم لمدة 6 مرات متتالية ويتم زراعتها بنفسه ووضع لافتة باسمه عليها، وتعتبر هذه الشجرة رمزاً للانتماء الدائم للمكان.



وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من السياح الأجانب، وقام العديد من الزوار من جنسيات مختلفة بتنفيذ الفكرة، من بينهم الألمان والهولنديين والبلجيكيين والإيطاليين والتشيك والبولنديين والفرنسيين



وتضمن المشروع أشجاراً مثمرة ذات فائدة اقتصادية، مثل الرمان والزيتون والبرتقال، مما ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي للمنتجع من ثمار تلك الأشجار.



وأكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير المنتجع، أن هذه المبادرة لم تقدم فقط دعماً للفندق وتنشيطاً للسياحة، بل حققت أيضاً أهدافاً عالية المستوى، منها تنشيط السياحة المصرية بشكل عام وربط السائح الأجنبي بالفندق والمنطقة بشكل خاص.



وحظيت المبادرة بنجاح كبير، إذ أدت إلى زيادة عدد النزلاء بالفندق بشكل ملحوظ، وأصبح 50% من زوار المنتجع مستدامين ويعودون بانتظام لرؤية شجراتهم المزروعة والاستمتاع برونقها الطبيعي. وقد أكد العماري أن الفكرة تركت أثراً إيجابياً لدى السياح الأجانب، حيث يقوم العديد منهم بنشر الصور التذكارية مع شجراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعزز شهرة المنتجع ويشجع المزيد من الزوار على زيارة مرسى علم.



وفي ظل الجهود المستمرة لتعزيز السياحة والاستفادة البيئية في المنطقة، تظل هذه المبادرة نموذجاً للنجاح والإلهام، حيث تجمع بين التنمية السياحية المستدامة والاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية وتُعزِّز مدينة مرسى علم ومدن البحر الأحمر كوجهة سياحية متميزة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم