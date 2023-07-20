محصول القصب في خطر.. مزارعو الأقصر يستغيثون بالري

ناشد عدد من المزارعين فى محافظة الأقصر، المسؤولين بسرعة حل أزمة نقص المياه، وعدم قدرتهم لرى محصول القصب فى مديرية رى أرمنت، بسبب ترعة المحاميد.

محصول القصب

وقال المزارعون، إن القصب محصول قومى، ويحتاج لزراعته توفير المياه له خاصه فى أشهر الصيف 6 و7 و8، إلا أنهم فوجئوا بنقص المياه بشده فى ترعه المحاميد، المسؤولة عن رى أكثر من 3000 فدان قصب.

محصول القصب

وأوضحوا، انهم عندما توجهوا لمديريه رى ارمنت، لحل المشكلة لم تستجيب المديرية لهم ولم تحل الأزمة بتوفير المياه، وذلك بحجه أن منسوب المياه فى ترعه اصفون منخفض.

وأكدوا، أنهم تواصلوا مع المهندس المسؤل عن رفع منسوب المياه فى ترعه اصفون، إلا أن المياه ظلت منخفضه فى ترعه المحاميد، وحدثت مشاكل عدة بين المزارعين على رى القصب.

محصول القصب

وناشدوا المسؤولين بحل أزمة انخفاض منسوب المياه فى ترعة المحاميد، من أجل رى محصول القصب، الذى تعتمد عليه المحافظة، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية.