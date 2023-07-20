عضو نادي سموحة ينتقد فرج عامر

توترت الأجواء بين فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأشرف مختار، عضو مجلس إدارة النادي السكندري، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى تجاوز رئيس النادي في حق عضو مجلس الإدارة على حد وصف مختار.





وانتقد مختار قرار رئيس النادي السكندري بالتعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو، دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث تفاجئ الأعضاء بإعلان الصفقة رسميا.

وعلق مختار على تعاقد ناديه مع بن قسو، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "شكرًا على المفاجأة التي لم نكن على علم بها وفى اعتقادي انها مفاجأة غير سارة في ظل ظروف النادي الحالية من مديونيات لله الامر من قبل ومن بعد".



وأكد مختار تجاوز عامر في حقه قائلا عبر حسابه على "فيس بوك" :"السيد المحترم رئيس النادي اللي الاعضاء المفروض اختارته يتصل بيه الصبح النهاردة اول ما ارد يشتمني بأهلي عشان أعترضت على قراراته أحب أعرفه ان المكالمة معايا والاعضاء حتسمعها وجهات كتير حتسمعها واني مش حسيب حقي ولو فاكر اني حخاف من شوية الافلام بتاعتك تبقي غلطان انا لا عندي دراع يتلوي ولا بظحة أخاف عليها".

تعاقد اللاعب ..

وأعلن نادي سموحة، تعاقده مع بن قسو، قادما من نادي شباب خنيفرة بدوري الدرجة الثانية المغربي، لتدعيم صفوف الفريق خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم اللاعب المغربي، إلى صفوف ناديه السابق شباب خنيفرة الموسم قبل الماضي، وظهر بشكل جيد مع فريقه مما دفع، فرج عامر، رئيس سموحة للتعاقد معه.

كان نادي سموحة قد أنهى مسابقة الدوري هذا الموسم، في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.